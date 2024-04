Schianto tra due auto, muore una donna: grave il conducente

Tragico incidente a Monticello Conte Otto, verso le 13:35 di martedì 23 aprile. Un uomo 45enne da Zugliano (N.D.V. le iniziali), alla guida di una Lancia Y, stava percorrendo via Chiesa con direzione Vicenza quando, giunto all'altezza del civico 4, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione frontale con una Opel Insigna che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze medicalizzate 118, che hanno constato il decesso della passeggera della Lancia Y, Debora Bortoloso, un'operatrice sanitaria 39enne da Zugliano. Il conducente della Lancia, marito della donna, è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Vicenza, mentre la conducente dell'Opel Insigna, donna di anni 35 da Dueville, è stata trasportata al pronto soccorso di Vicenza in codice giallo.

Sul posto sono intervenute anche 3 pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino e una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza che hanno messo in sicurezza i mezzi. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.