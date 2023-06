Polizia, fine settimana di controlli: multati parcheggiatori abusivi

I controlli degli uomini delle forze dell'ordine, durante lo scorso fine settimana, si sono concentrati nelle aree segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”. Nelle ore serali, inoltre, è stato monitorato il centro cittadino. In occasione di uno degli interventi effettuati nel parcheggio dell’ospedale, sono stati individuati e allontanati alcuni soggetti intenti a chiedere insistentemente denaro alle persone. Per questo motivo, sono stati sanzionati dalla polizia. Particolare attenzione è stata poi dedicata ai parcheggi dei centri commerciali e dei supermercati, con controlli su soggetti che chiedono insistentemente denaro ai clienti.

Altra azione di controlli ha interessato alcuni edifici abbandonati dove era stata segnalata dalla cittadinanza la presenza di soggetti senza fissa dimora. Tale attività ha riguardato in particolare gli immobili che si trovano in via Ferretto de Ferretti, incluso quello collocato sotto il cavalcavia, e in via Btg. Leogra. Qui la polizia ha trovato tracce di presenze non autorizzate da parte di soggetti soliti utilizzare luoghi come questo quale punto di riferimento per bivacchi o per compiere attività illecite. Al termine delle operazioni la questura ha emesso 4 fogli di via, 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 5 avvisi orali.