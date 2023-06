Appropriazione indebita, in carcere pregiudicato

Nella giornata di giovedì, la polizia di stato ha tratto in arresto H.C. 66enne, senza fissa dimora, dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla autorità giudiziaria per l’espiazione della pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di reclusione per il reato di appropriazione indebita.

H.C., rintracciato nel territorio della provincia, dopo la notifica della sentenza è stato accompagnato presso il carcere di Vicenza.