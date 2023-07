Aggredisce la moglie nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato 49enne

Sabato mattina gli agenti della squadra “volanti” della questura hanno proceduto all’arresto di W.S.L., 49enne cittadino srilankese, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del tribunale di Vicenza in sostituzione di quella, già in vigore, del divieto di avvicinamento alla moglie.

Lo scorso 25 luglio, presso l’abitazione della donna, l’uomo era stato denunciato in quanto, violando il divieto di avvicinamento, si era recato a casa della consorte con una scusa, per poi aggredirla con schiaffi e pugni.

L’episodio ha indotto i giudici ad adottare un provvedimento restrittivo più grave disponendo la custodia cautelare in carcere di W.S.L. Ieri mattina, quindi, dopo avere individuato il soggetto in città, la polizia lo ha condotto negli uffici di viale Mazzini per poi condurlo in carcere a Vicenza.