Anziano a terra sul ciglio della strada: indagini in corso

Anziano trovato a terra sul ciglio della strada. È successo questa mattina, venerdì 29 marzo, a Spagnago di Cornedo Vicentino, in via Monte Cimone. L'uomo, ultraottantenne, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 che dopo un primo ricovero nell'ospedale della zona, è stato trasportato al San Bortolo per l'aggravamento delle sue condizioni.

Al momento non è facile ricostruire il fatto in quanto potebbe esserci un malore all'orgine della caduta come un investimento da parte di un'auto pirata.

Gli agenti della Polizia locale Valle Agno stanno cercando di fare chiarezza sull'accaduto.