Operazione “Casa della canapa”, blitz della Guardia di finanza

I militari della Guardia di finanza del Gruppo Vicenza hanno effettuato 4 accessi ispettivi presso altrettanti “cannabis store” o “canapa/grow shop”, finalizzati all’accertamento del rispetto delle prescrizioni impartite dal recente Decreto del 7 agosto 2023 del Ministero della Salute con cui le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis sono considerate medicinali.



In virtù di questa novità, a partire dal 20 settembre scorso, i prodotti a base di CBD per uso orale possono essere venduti solo in farmacia e con apposita prescrizione medica.



I controlli effettuati, due dei quali hanno dato esito irregolare, hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 12 chili e mezzo di canapa, attesa la non chiara provenienza della stessa, più di 1.000 capsule, 430 bustine per la preparazione di infusi, 8 sigarette elettroniche e 35 ricariche, 21 caramelle, oltre 120 gomme da masticare, 64 boccette di oli essenziali, 1 bilancino di precisione, 1 confezione di cristalli e 5 grammi di resina. Inoltre, le contestuali attività di perquisizione, anche domiciliare, hanno permesso di rinvenire più di 550 grammi di marijuana.



Infine, nell’ambito di un’autonoma attività di polizia giudiziaria, il medesimo Reparto, unitamente a militari della Compagnia di Schio, ha effettuato una perquisizione locale presso un’azienda di Malo specializzata nella produzione di olio contenente CBD e commercializzazione on-line di prodotti a base di canapa.

Tale attività ha condotto al sequestro di oltre 800 grammi di infiorescenze di canapa, utilizzate per la preparazione di infusi, e 112 boccette di olio.