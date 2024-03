Morte di Giulia Rigon, il pm chiede l'ergastolo per il fidanzato

Per l’accusa non ci sarebbero dubbi: a uccidere Giulia Rigon sarebbe stato il fidanzato. Per questo il pm Alessia Grenna, nell’udienza di mercoledì nell’aula della Corte d’assise di Vicenza, ha chiesto l’ergastolo per Henrique Cappellari, il trentenne in carcere dal dicembre del 2021 per l’omicidio della 31enne asiaghese trovata senza vita il 19 dicembre 2021 in un camper parcheggiato alla periferia di Bassano, all’interno del quale la coppia viveva.

Secondo il giudice la morte di Giulia è avvenuta a causa dei colpi inferti volontariamente da Cappellari. Pugni e calci talmente forti da spezzare lo sterno della ragazza e da causarle l’arresto respiratorio e quindi il decesso. Gli avvocati del trentenne, che si è sempre dichiarato innocente, hanno invece ricostruito come possibile alternativa delle causa delle ferite il fatto che Cappellari si sarebbe allontanato dal camper e, rientrando, avrebbe visto la ragazza per terra a causa di una scivolata e che quindi avrebbe tentato un maldestro tentativo di rianimazione. All’udienza erano presenti anche gli avvocati della famiglia Rigon, Antonio Marchesini e Marilena Gasparella, i quali hanno chiesto un risarcimento di circa 500 mila euro. . La sentenza sarà emessa venerdì.