Trovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un camper, non si esclude l'omicidio

Sono in corso in queste ore le indagini dei carabinieri con il pubblico ministero di turno per far luce sulla morte di una donna. Il corpo senza vita di una giovane è infatti stato ritrovato domenica mattina all'interno di un camper parcheggiato in un'area di sosta di via Capitelvecchio a Bassano del Grappa.

Sul posto, oltre ai militati e al pubblico ministero, è arrivato anche il medico legale. Sulla vicenda c'è per adesso il più stretto riserbo e il reparto della Scientifica dei carabinieri stanno effettuando i rilievi per far luce sul decesso. Dalle prime informazioni sembrerebbe che sia facendo largo l'ipotesi di un omicidio.

AGGIORNAMENTO

Sarebbe una 31enne la donna trovata morta all'interno del camper. A dare l'allarme è stato il compagno della donna che successivamente è stato portato in caserma dei carabinieri per essere interrogato.