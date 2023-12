Mongolfiera atterra alla base militare, scatta il piano anti terrorismo: erano solo turisti

Giovedì mattina, intorno alle 11.30, gli equipaggi delle “Volanti” della Questura, la Digos, la Squadra Mobile e personale specialistico di supporto della Polizia di Stato sono intervenuti a Longare, nei pressi della base americana “Pluto”, dove gli addetti alla vigilanza avevano segnalato il sorvolo a bassa altezza di una mongolfiera.

Arrivati sul posto in pochi minuti, gli uomini della Polizia di Stato hanno circondato l’area, delimitando la zona in cui il pallone aerostatico era atterrato, nelle immediate vicinanza del sito militare. A bordo della mongolfiera, però, erano presenti non dei pericolosi terroristi bensì 7 cittadini austriaci che da subito evidenziavano una certa meraviglia per l’attenzione destata.

Gli stranieri hanno dichiarato di essere partiti da Innsbruck circa un’ora prima per un giro turistico alla scoperta dei colli berici e della città del Palladio ma di essersi trovati improvvisamente senza gas e senza vento tra Arcugnano e Longare, vedendosi quindi costretti ad una manovra di emergenza che li portava ad atterrare nei pressi della base militare, pur non sapendo che quello fosse un presidio statunitense.

Nelle ore successive, pertanto, i turisti austriaci hanno avuto la possibilità di rifornirsi di carburante e ripartire per tornare a Innsbruck.