Gira per Campo Marzio con spada e coltello, convinto che non ci fosse nulla di male

Domenica, poco prima delle 21, alcuni cittadini presenti nella zona di Campo Marzo a Vicenza, nelle vicinanze del luna park, hanno chiesto l'intervento della polizia riferendo di aver visto persona che si aggirava in zona, portando in mano una spada, di cui veniva segnalata la lama in metallo, particolarmente vistosa.

Le “Volanti” intervenute sul posto hanno rintracciato un giovane di 17 anni che effettivamente portava al seguito detta spada. Da un ulteriore controllo è emerso che oltre alla spada aveva con sè un coltello a serramanico, con una lama lunga 10 centimetri, custodita nella cintola dei pantaloni. La spada, invece, era un classico modello medievale, con lama di 77 centimetri.

Il ragazzo, di origine straniera, forse ritenendo che fosse del tutto normale andare in giro con simili oggetti è stato riaffidato alla madre residente a Vicenza. Nei sui confronti è comunque scattata una segnalazione per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico.