VicenzaOro, mobilitazioni in città: "sotto esame" il corteo dei Centri sociali

Mentre i padiglioni della Fiera di Vicenza ospiteranno Vicenza Oro, in città sono previste due manifestazioni.

La prima, come riferisce la Questura in una nota, è prevista stata organizzata dal centro sociale Bocciodromo di Vicenza, dalle 10 alle 13, con partenza da via Rossi. Manifestazione con corteo dei Centri Sociali del Nord Est che, come riferisce la Questura, in considerazione delle intenzioni dichiarate dai promotori e diffuse su vari social (“arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano”), la manifestazione è stata oggetto di prescrizioni da parte del Questore di Vicenza, affinché non si avvicini al quartiere fieristico, rimanendo ad un’adeguata distanza, per concludersi presso l’anfiteatro di via Baracca.

La seconda, organizzata dalla comunità palestinese, in programma dalle 14 alle 19, prevede la partenza da viale Roma e la conclusione all’anfiteatro di via Baracca.

La manifestazione del mattino è stata oggetto di esame e condivisione in occasione di una specifica riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica