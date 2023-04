Madre e figlia intrappolate nel sentiero, passanti sentono le grida e lanciano l'allarme

Si è concluso attorno all'una di domenica l'intervento in aiuto di due donne che si erano perse in un bosco di Lumignano. Domenica sera verso le 21 il Soccorso alpino di Padova è stato contattato dal responsabile della Protezione civile di Longare, poiché alcune persone sentivano delle grida provenire da sopra l'abitato di Lumignano. Due soccorritori che vivono nei pressi si sono avvicinati mentre è arrivata la richiesta di intervento dei Vigili dle fuoco: due donne, madre e figlia, avevano infatti perso il sentiero e si trovavano al buio in un punto ripido e scosceso.

Dopo essere riusciti a geolocalizzarle tramite l'apposita applicazione per smartphone, una squadra di otto tecnici si è inoltrata nel bosco, le ha individuate e raggiunte in una quarantina di minuti a piedi. Le due donne, di 62 e 25 anni di Torri di Quartesolo, stavano bene, pur affaticate e scosse dalla situazione.

Erano partite per una camminata lungo il sentiero numero 8 delle Grotte, finché, scendendo in un tratto molto ripido, non erano più riuscite a tornare sui loro passi e avevano seguito la traccia di qualche animale verso il basso, fino a non potersi più muovere.

I soccorritori le hanno dotate di imbrago e assicurate, per poi proseguire lentamente con loro nella fase di rientro, ostacolata dal terreno reso particolarmente scivoloso dalle piogge. Il ritorno in paese è stato agevolato grazie all'illuminazione dell'area da parte delle fotoelettriche dei Vigili del fuoco di Vicenza. Sul posto la Protezione civile di Longare e un'ambulanza che ha valutato le condizioni delle due donne.