Violenta lite tra vicini, sequestrato un arsenale

Nella giornata di giovedì, in strada Casale a Vicenza, gli agenti di polizia della questura hanno proceduto al sequestro cautelare amministrativo di 34 fucili, di 3 pistole 15 baionette, 2 pugnali, 2 daghe e 1064 munizioni.

Il provvedimento di sequestro si è reso necessario a seguito degli interventi effettuati dalle pattuglie della squadra “volanti” dopo che erano pervenute numerose segnalazioni alla centrale operativa della questura con le quali veniva riferita in maniera preoccupata che da alcuni mesi era in atto un contenzioso anche violento per il mancato rispetto dei confini della proprietà.

“Lo scopo di questi provvedimenti amministrativi di ritiro delle armi – ha tenuto a porre in evidenza il questore Sartori – è quello di prevenire escalation di violenza tra soggetti in conflitto tra loro, con possibile utilizzo delle armi, in modo da evitare che si possano verificare vere e proprie tragedie".