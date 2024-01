Lavoro "nero" e violate le norme di igiene e sicurezza: attività sospesa

Nella tarda mattinata di giovedì, i militari della Compagnia di Bassano del Grappa e il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno eseguito un controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un ristorante etnico di Rosà, gestito da un 30enne cittadino cinese, residente in provincia.

Dei 17 dipendenti, tutti extracomunitari, regolarmente dimoranti sul territorio nazionale, 4 sono risultati essere impiegati senza un regolare contratto di lavoro, quindi “in nero”. Rilevata anche la mancata ottemperanza alle norme sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il titolare è stato quindi denunciato per la non corretta effettuazione della valutazione dei rischi e per la mancata formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con l’irrogazione di ammende pari ad euro 52.000 circa. Sono state inoltre contestate le violazioni relative all’impiego di personale senza apposito contratto di lavoro, con l’elevazione di sanzioni amministrative pari a 17.000 euro circa e conseguente sospensione dell'attività.