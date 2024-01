Lavoro "nero", blitz della Guardia di finanza in un laboratorio tessile

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno effettuato un accesso in un laboratorio tessile di Rossano Veneto e riconducibile a una ditta individuale avviata nel mese di luglio 2023 e gestita da un cittadino di nazionalità cinese.

Nel corso del controllo, le Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa hanno identificato 11 lavoratori “in nero” di nazionalità cinese e pakistana, di cui 2 sono risultati privi del permesso di soggiorno o altro documento equipollente giustificante la loro presenza all’interno del territorio nazionale, e per questo denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Denunciato anche il datore di lavoro, titolare della ditta individuale, per aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri - extra comunitari - privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e multato per l’impiego “in nero” degli 11 lavoratori; sanzione pari a 24.840 euro.