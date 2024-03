Lavoratori in nero e slot fuori norma, blitz dei finanzieri nell'Alto Vicentino

Nei giorni scorsi i finanzieri hanno individuato 2 lavoratori impiegati “in nero”, poiché non sono state inviate le preventive comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare, i militari della Tenenza di Thiene, assieme a funzionari dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, hanno eseguito specifici accessi in due distinte attività ubicate a Villaverla e Sarcedo, rispettivamente costituite da un “laboratorio per confezioni di abbigliamento” e da un “centro massaggi”, entrambe gestite da cittadini di nazionalità cinese.

Presso il “centro massaggi” di Sarcedo è stata rilevata la presenza di una lavoratrice “in nero” nonché violazioni, riscontrate anche presso il laboratorio di Villaverla, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In entrambi i casi sono stati contestualmente notificati provvedimenti di sospensione delle relative attività produttive.

Inoltre le Fiamme Gialle di Thiene, in occasione della “festa della donna”, hanno eseguito un accesso presso un bar-pub di Sandrigo rilevando, anche in questo caso, una lavoratrice “in nero”. Anche in questo caso l'attività lavorativa è stata sospesa, poiché l’impiego del personale senza preventiva comunicazione era superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, successivamente revocata a seguito della regolarizzazione della lavoratrice.

Sempre nell’ambito del controllo economico del territorio, i militari hanno altresì comminato ai titolari di cinque bar ubicati a Sarcedo, Lugo di Vicenza, Carrè, Caltrano e Thiene - tutti gestiti da cittadini della Repubblica Popolare Cinese - la sanzione complessiva pari ad 13.500 euro poiché ben 27 apparecchi di intrattenimento (video slot) installati nei cinque bar erano funzionanti e a disposizione del pubblico nelle fasce orarie (07:00-09:00 / 13:00-15:00 / 18:00-20:00) non consentite dalla legge Regionale.