Ricavi non dichiarati e Iva non versata: nei guai tre imprenditori del tessile

Indagate tre persone per reati tributari e sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e macchinari per oltre 340mila euro

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per l'equivalente importo di oltre 340mila euro, pari all’imposta dovuta sulla base dell’omessa presentazione di dichiarazioni di ricavi per 720mila euro e dell’IVA non versata per 153mila euro.

Ingati tre soggetti di nazionalità cinese ed operanti nel settore della lavorazione di prodotti tessili per conto terzi.

(articolo in aggiornamento)