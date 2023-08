Irregolare fermato con la droga in tasca, il questore firma l'ordine di espulsione

Nel pomeriggio di lunedì, la polizia hanno individuato in viale Trento a Vicenza un soggetto che, a bordo di una bicicletta, alla vista degli agenti ha iniziato ad assumere un comportamento strano, inusuale. I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo e l’uomo, sin da subito si è mostrato insofferente e poco collaborativo.

Il soggetto, pertanto, è stato accompagnato dagli agenti presso gli uffici della questura per poter procedere alla sua compiuta identificazione. Qui, dopo aver fornito i propri dati anagrafici ed essere stato identificato per tale A. M., 28enne cittadino ghanese non in regola con il permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di un involucro contenente una modica quantità di droga.

Dopo essere stato fotosegnalato ed al termine di tutti gli atti di polizia giudiziaria, A.M. è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti, nonché segnalato all’ufficio immigrazione. Vista la sua posizione di irregolarità in Italia, nei confronti di A. M. il questore ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.