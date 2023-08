Anziana scivola sul sentiero e si procura una sospetta frattura alla caviglia

Attorno a mezzogiorno di domenica la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero per intervenire sul Monte Summano, poiché le squadre di Schio erano già impegnate in due differenti incidenti in montagna.

Mentre si trovava poco sotto la cima del Monte, infatti una 79enne di Santorso si era procurata un sospetto trauma alla caviglia, aiutata già da personale sanitario della Staziona casualmente sul posto. Arrivati con i mezzi fino alla chiesa, sette soccorritori hanno poi proseguito a piedi 15 minuti e la hanno raggiunta. Prestate le prime cure, l'anziana è stata trasportata fino all'ambulanza.