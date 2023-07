Infortunio sul lavoro, si ferisce al braccio con un tornio: 52enne operato in ospedale

Infortunio sul lavoro lunedì mattina verso le 8 presso la ditta Tormec Srl in via Monte Pasubio a Pove del Grappa. Un operaio di 52 anni, mentre stava lavorando al tornio, si è ferito. Il colpo ricevuto gli ha provocato un profondo taglio al braccio destro, con notevole fuoriuscita di sangue.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha portato l'uomo in ospedale in codice rosso. La ferita ha interessato le vene e l'operaio è stato quindi sottoposto a un intervento di sutura in sala operatoria: attualmente è fuori pericolo, ricoverato in ortopedia con una prognosi di 20 giorni. Sul posto, i carabinieri di Bassano e lo Spisal per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.