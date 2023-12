Travolto mentre va al lavoro, il pirata rintracciato dai carabinieri

È stato rintracciato dai carabinieri il presunto responsabile della morte di Abu Evans. Il 41enne nigeriano era stato trovato in fin di vita lungo la provinciale che passa attraverso la zona industriale di Sandrigo: la stava percorrendo in bicicletta martedì mattina per andare in fabbrica. La vittima, ricoverata in ospedale, è deceduta poche ore dopo in seguito alle gravi ferite riportate nello schianto. Nella giornata di venerdì, i carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano, di 47 anni, residente a Thiene, autista di mezzi pesanti alle dipendenze di una azienda di trasporti con sede in Sandrigo.

Gli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma anche mediante l’acquisizione di immagini di videosorveglianza pubblica e privata hanno consentito di individuare dapprima la targa e successivamente il conducente dell’autotreno che avrebbe cagionato la caduta della bicicletta della vittima evidenziando dunque elementi probatori a carico dell’indagato che è stato pertanto deferito per i reati di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.