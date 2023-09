Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un macchinario: è grave

Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito mentre era intento a svolgere lavori di manutenzione di un macchinario in un’azienda specializzata nella lavorazione di metalli. L'incidente è avvenuto ad Arzignano nella giornata di sabato. L’operaio è ora ricoverato in terapia intensiva.

“Questo incidente sul lavoro – ha dichiarato coordinatrice di Uil Vicenza Carola Paggin - si verifica a poca distanza dalla tragedia di Torino in cui un treno ha travolto, uccidendoli, cinque operai. In questo frangente recupero le parole del Presidente Mattarella: basta morti sul lavoro, basta incidenti sul lavoro che sono un oltraggio ai valori della convivenza. Di oltraggio si parla quando una persona va a lavoro e non torna a casa. La nostra Costituzione, articolo 1, afferma che l’Italia è una Repubblica che si fonda sul lavoro ed il lavoro deve elevare l’uomo e la donna, non ferirli o ucciderli. Servono regole urgenti e soprattutto sanzioni gravissime per i trasgressori. Servono investimenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Serve formazione e personale per esercitare tutte le forme di controllo e per far sì che queste regole vengano applicate. La Uil Veneto non abbassa la guardia”.