Fiamme dal tetto durante i lavori, intervento dei VIgili del fuoco sull'Altopiano

I vigili del fuoco sono impegnati in via Zocchi ad Asiago per l'incendio del tetto ventilato di un’abitazione di quattro appartamenti. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 14 di oggi, venerdì 8 settembre.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e in rinforzo da Bassano, Vicenza e con il supporto dei volontari di Thiene, con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite in breve a circoscrivere le fiamme, evitando un rogo generalizzato. Danni da fumo e da percolazione alla parte mansardata dell’abitazione.

Le cause dell’incendio, divampate durante l’esecuzione di alcuni lavori, sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di controllo di eventuali focolai e la bonifica del tetto.