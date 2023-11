Intervento dei Vigili del fuoco intorno all’1 di giovedì per spegnere l’incendio di un mezzo pesante parcheggiato in via Enrico Fermi, a Vicenza: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il camion non aveva carichi a bordo. A ripristinare la sicurezza nell’area ci ha pensato una squadra dei Vigili del fuoco giunta dal comando centrale che ha terminato l’intervento alle 2.