In fiamme un deposito di trucioli di legno, l'intervento dei pompieri

Dalle 17 di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando in via Benacchi, a San Nazario per l’incendio divampato in un deposito di trucioli di legno interrato di un’azienda che produce palletts: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano e da Vicenza con un’autopompa due autobotti e sette operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e svuotamento del deposito, di oltre 70 metri cubi di trucioli di legno. Le operazioni di bonifica si protrarranno presumibilmente per diverse ore. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.