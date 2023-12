Rogo in zona industriale: colonna di fumo visibile da lontano

Dalle 15.15, di mercoledì, i Vigili del fuoco stanno operando in via Spessa a Creazzo nella zona industriale artigianale per l’incendio di un deposito di materiale edile all’aperto le cui fiamme, si stavano estendendo alle attività limitrofe: nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del fuoco accorsi da Vicenza, Arzignano e con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 4 autobotti e 18 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia e dal capo servizio, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Evitato il coinvolgimento di un’azienda di serramenti metallici, distante una decina di metri, di cui si è colato il lampione e i cui muri sono stati lambiti dalle fiamme e della villetta in ristrutturazione all’interno del cortile dove si è sviluppato l’incendio.

Il rogo ha bruciato materiale ammassato di diverso genere, tra cui pannelli per coibentazione che hanno sviluppato un’alta colonna di fumo visibile da molto distante. Bruciato inoltre un camioncino cassonato, un muletto e molte masserizie messe a deposito su una superficie di oltre 300 mq. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e l’inizio delle operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.