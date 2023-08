Pentola lasciata sul fuoco innesca l'incendio: fumo in tutto l’alloggio

Venerdì, poco dopo le 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Verlaldo a Cornedo Vicentino per il principio d’incendio all’interno della cucina di un appartamento.

I pompieri arrivati da Schio, hanno spento le fiamme che da una pentola lasciata sul fuoco si sono propagate ai pensili della cucina. Fumo in tutto l’alloggio. I Vigili del fuoco hanno aerato i locali, inibendo l’uso dell’alloggio fino al ripristino delle condizioni di salubrità dell’ambiente.