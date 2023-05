Copertura in fiamme durante i lavori: arrivano i pompieri

Venerdì, poco prima delle 15, Alle 14:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Trento a Breganze per l’incendio di una parte di copertura durante i lavori di posa della guaina di un fabbricato.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due automezzi, hanno controllato lo spegnimento effettuato dagli stessi operai con degli estintori, provvedendo alla rimozione di parte della copertura per assicurarsi della non presenza di altri focolai. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.