Fiamme dal condominio, area messa in sicureza

Venerdì, poco dopo le 14, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Garibaldi ad Altavilla Vicentina per l’incendio della cappa di una cucina divampato all’interno di un appartamento, al secondo piano di un condominio: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, un modulo antincendio boschivo, l’autoscala e 7 operatori, hanno subito spento le fiamme evitando il coinvolgimento di tutto l’appartamento. L’incendio ha coinvolto la cappa danneggiando altri pensili della cucina. Danni da fumo all’appartamento.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’alloggio aerando con un motoventilatore tutte le stanze. Inibito l’uso della cucina fino al ripristino dell’impianto elettrico e della salubrità dei locali. Le operazioni di bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.