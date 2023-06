Betoniera in fiamme, autista si infortuna scendendo dalla cabina

Martedì, poco dopo le 15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte a Brogliano per l’incendio di un’autobetoniera.



I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma il mezzo da cantiere andato a fuoco per un probabile problema al motore.

L’autista, infortunatosi mentre abbandonava la cabina di guida, è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso.

Sul posto i carabinieri per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 17.