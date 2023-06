Scoppia l'incendio in azienda, a fuoco un macchinario

Sabato mattina, poco prima delle 6, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Carabinieri a Torri di Quartesolo per l’incendio di un macchinario all’interno di un’azienda di progettazione e costruzione di macchine per l’edilizia.

I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno spento con la schiuma il macchinario andato a fuoco, evitando il coinvolgimento delle fiamme al resto del capannone e al tetto che ospita un impianto fotovoltaico.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il direttore dell’azienda e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate alle 9.