Anomalia all'auto, conducente accosta e divampa l'incendio

Mercoledì, poco dopo le 14, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Est e Ovest prima delle gallerie in direzione Milano per l’incendio di un’auto.

Il conducente della Bmw serie 1 stava percorrendo l’autostrada quando ha notato delle anomalie segnalate dal cruscotto. Ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno spento le fiamme dell’auto oramai completamente avvolta dalle fiamme.

Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio delle squadre intervenute. Sul posto gli ausiliari di autostrada e il soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.