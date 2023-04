Soggetto pericoloso: ditta sotto sequestro e Avviso orale antimafia

Il titolare di una ditta e gestore di un emporio di vari prodotti, con sede a Colceresa, è stato raggiunto da un Avviso orale del questore di Vicenza Paolo Sartori in applicazione di una misura di prevenzione antimafia.

L'uomo, gravato da numerosi precedenti penali, tra cui condanne dell’autorità giudiziaria per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, omicidio colposo, violazioni penali in materia ambientale in relazione all’esercizio di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, violazioni contro la salute pubblica nel settore alimentare e delle molteplici denunce per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, si è visto notificare il provvedimento nei giorni scorsi.

Misura proposta dalle Fiamme Gialle bassanesi a seguito, tra gli altri, di un intervento di polizia economico-finanziaria eseguito lo scorso novembre, nel corso del quale è stato rilevato che nei locali coperti ubicati nella zona industriale di Colceresa, dichiarati strumentalmente quali “deposito”, era stata avviato abusivamente una “media struttura di vendita”, senza aver presentato e ottenuto dal Comune le necessarie autorizzazioni previste dalla specifica normativa nazionale e regionale.

In questo contesto sono state rilevate gravi carenze alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito delle quali erano state imposte al titolare stringenti prescrizioni alle quali il soggetto, nei giorni successivi, non ha ottemperato, continuando illegalmente la sua attività commerciale, in violazione alle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, ponendo in tal modo a rischio l’incolumità della clientela che frequentava la struttura.

A tal proposito i finanzieri hanno anche posto sotto sequestro preventivo la struttura di Colceresa.