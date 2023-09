Furto al supermercato, arrestato un 25enne

Nel pomeriggio di mercoledi? una pattuglia della stazione carabinieri di Sandrigo e? intervenuta in un supermercato di Dueville arrestando in flagranza di reato un 25enne italiano residente a Schio, il quale dopo aver occultato sotto ai propri abiti alcune bottiglie di liquore cercava di allontanarsi dal punto vendita senza pagare la merce.

Il tempestivo arrivo dei militari dell’Arma ha permesso di bloccare il soggetto che è stato poi arrestato e trattenuto nele camere di sicurezza della Tenenza di Dueville in attesa di rito “direttissimo” celebrato nella giornata di giovedi? u.s. e terminato con la convalida dell’arresto e la sottoposizione dell’indagato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la caserma dell’Arma di Schio per tre volte alla settimana.