Rubano il portafoglio ad un agricoltore mentre è nel meleto: fermati due 20enni

Un agricoltore sessantenne stava lavorando nel suo meleto, a Magrè, in provincia di Trento, quando ha notato due sconosciuti che stavano aprendo la portiera della sua auto per rubargli il portafoglio. Come riporta Trentotoday, l’uomo, senza perderli di vista, si è messo a rincorrere i due ventenni, uno nato a Bolzano e l’altro a Thiene.

L’uomo li ha dunque inseguiti. I due, anche grazie all’aiuto di altri coltivatori, sono stati bloccati, mentre arrivavano sul posto i carabinieri. I militari hanno preso in consegna i presunti ladri e li hanno denunciati per il reato di furto in concorso. Il coltivatore ha poi sporto formalmente denuncia e ha potuto riavere il portafogli che, nel frattempo, era stato recuperato dai militari intervenuti a Magrè.