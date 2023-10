Furto in palestra, gli atleti sorprendono il ladro e chiamano il 113

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato V. F. S., 24enne vicentino pluripregiudicato, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità. L'accusa è di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Nei suoi confronti è scattta anche una denuncia per lesioni volontarie poiché ai poliziotti rimasti feriti – che nel frattempo erano stati accompagnati presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza – veniva emesse prognosi di guarigione, rispettivamente, di 7 giorni e di 2 giorni.

L'arresto ha fatto seguito a quanto accaduto all'istituto comprensivo A. Giuriolo di Vicenza nella tarda serata di giovedì. Alla Centrale operativa della Questura è infatti arrivata una richiesta di intervento urgente per la segnalazione di una persona che era stata bloccata mentre era intenta a rubare nello spogliatoio femminile della palestra. Alcuni atleti, al termine della partita di pallavolo, si erano infatti diretti verso lo spogliatoio e avevano notato il 24enne uscire frettolosamente dallo spogliatorio per poi accorgersi che tutte le borse erano state svuotate. Uno degli atleti ha quindi fatto notare la cosa ai presenti chiedendo di fermare il soggetto che tentava di dileguarsi attraverso il cortile. Una volta raggiunto il 24enne è stato obbligato a fermarsi e vistosi scoperto, ha restituito la somma che aveva asportato alcuni minuti prima.

All'arrivo della Volante, gli ageti hanno notato il 24enne in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti intento ad urlare e ad agitarsi animatamente nei confronti di coloro che lo avevano trattenuto all’interno della scuola.

Gli agenti hanno tentato invano di calmarlo ma il giovane è diventato aggressivo, tanto da scagliarsi fisicamente contro gli agenti e provocando, in tal modo, una violenta colluttazione durante la quale uno dei due poliziotti, sono finita a terra. È intervenuta quindi una seconda Volante che ha consentito di immobilizzare il giovane che ha comunque tentato si lanciarsi contro gli altri due agenti procurando lesioni anche ad uno di loro.

Il giovane è stato quindi arrestato. Tra i suoi precedenti un altro grave fatto di cronaca. La notte dello scorso 14 settembresi era infatti reso responsabile di un altro grave fatto di cronaca: intorno alle 23, dopo aver mandato in frantumi la porta posta sul retro utilizzando un carrello, costui aveva fatto irruzione nella “Fioreria Otello” di piazzale del Cimitero per poi impossessarsi di tutto il denaro presente nel registratore di cassa. Subito era scattato l’allarme, e tutto la sequenza era stata ripresa dalle telecamere.

In considerazione della gravità di quanto accaduto, e dei numerosi precedenti emersi a suo carico, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, ha disposto l’emissione a carico del giovane di un del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di far ritorno per 4 anni nel Comune di Vicenza.

“Per l’ennesima volta due Poliziotti hanno dovuto subire atti di violenza da parte di un pregiudicato sottoposto ad un controllo di Polizia a seguito di una azione criminale, che hanno provocato ferite e lesioni in diverse parti del corpo - ha messo in evidenza il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori -. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed alla emissione di una Misura di Prevenzione nei confronti di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”