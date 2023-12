Colpo notturno al bar, furto di 2mila euro: i ladri ripresi dalle telecamere (VIDEO)

Furto con scasso al locale "Al Bacaro" di corso Padova. In meno di quattro minuti, due malviventi incappucciati hanno aperto la porta del locale e sono entrati dirigendosi a colpo sicuro prima in un deposito nel seminterrato, dove c'era del denaro contante, e poi al registratore di cassa dove era presente il fondo. Il bottino, in totale, ha fruttato 2mila euro ai ladri.

Il colpo è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, sulle cui immagini, fornite dal proprietario, sta lavorando la polizia per cercare di risalire ai responsabili.