Rubano un’auto e poi si schiantano contro un’altra vettura, i ladri fuggono a piedi

Si schiantano con l’auto rubata addosso a un’altra vettura e poi fuggono a piedi. Il furto è avvenuto verso le 15:30 nel parcheggio di Prato Santa Caterina, a Bassano, dove due giovani - secondo le testimonianze - hanno rubato una Lancia Y 10 parcheggiata.

Il proprietario della macchina ha fatto subito denuncia e sono scattate le indagini della polizia locale. L’auto rubata, verso le 18:55, è stata ritrovata in quanto abbandonata dopo un incidente vicino al parco Ragazzi del ‘99. La Lancia si è schiantata contro una Mini che procedeva nel senso di marcia opposta.

La scena è stata vista da un testimone che ha riferito alla polizia locale di aver visto due uomini di giovane età fuggire a piedi dopo l’incidente. “Le indagini della polizia locale si stanno concentrando sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del furto”, ha dichiarato l’assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa Claudio Mazzocco. L’incidente è avvenuto poco dopo la rapina alla gioielleria in pieno centro ma i due episodi potrebbero non essere collegati.