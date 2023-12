Lascia le chiavi inserite e gli rubano l'auto davanti casa: ladri in fuga abbandonano la vettura

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16.50, l’avventatezza di un arzignanese gli è costata cara. L’uomo aveva parcheggiato per pochi minuti davanti alla sua abitazione la propria auto con le chiavi inserite e motore acceso: praticamente un invito a nozze per il primo ladro che si trovasse a passare da lì. Ed è proprio quello che è successo. Uscito di casa dopo pochi minuti, non ha più trovato l'auto.

Allertata la Polizia, l’auto è stata avvistata dopo neanche mezz’ora da un equipaggio della Squadra Mobile che percorrereva viale Milano con a bordo due uomini adulti di etnia sub-sahariana. I due, vistosi scoperti, nel dirigersi verso Campo Marzio, hanno iniziato a zigzagare pericolosamente tra le auto ed i pedoni che attraversavano la strada riuscendo momentaneamente a fare perdere le tracce.

Sul posto sono arrivate arrivavano anche le pattuglie della Squadra Volanti che hanno rintracciato l’auto parcheggiata lungo viale Eretenio, già abbandonata dagli occupanti. È stato quindi richiesto l'intervento del personale della Polizia Scientifica al fine di rilevare eventuali impronte digitali che potranno permettere di identificare le due persone che erano state viste a bordo dell’auto.