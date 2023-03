Furti in serie, denunciati due giovani stranieri

Un 26enne ed un 29enne di origine marocchina, entrambi residenti nella Valle dell’Agno, sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione in concorso al termine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri di Thiene. I due extracounitari si sono infatti resi responsabili di due furti, commessi in due distinte occasioni all’interno di altrettanti supermercati della zona.

L'intervento dei carabinieri risale al 14 marzo scorso quando i militari del nucleo radiomobile di Thiene, nel corso di un servizio di pattugliamento preventivo nella zona commerciale in via Marconi, sono intervenuti al supermercato Tigota? per una richiesta di intervento al 112 da parte di una dipendente la quale, poco prima, aveva notato una coppia sospetta, di probabile origine magrebina, che aveva oltrepassato le barriere delle casse senza aver pagato i prodotti cosmetici appena prelevati dagli scaffali. I due erano quindi uscivano dall’esercizio commerciale facendo perdere le proprie tracce.

I militari, grazie anche alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza interno, hanno potuto identificare i due ladri rintracciati poi poco lontano dal Tigotà. Una volta fermati, oltre ai tre profumi, appena rubati al Tigota? del valore di pochi euro, sono risultati essere in possesso di diversi capi di abbigliamento: tre felpe, un paio di scarpe, quattro giubbini e tre cappelli del valore complessivo di circa 500 euro, recanti ancora i cartellini di vendita con i relativi prezzi, risultati poi oggetto di furto nel negozio Oviesse del centro commerciale Palladio di Vicenza, rubati nelle ore precedenti.

Da un rapido controllo i miliari hanno potuto accertare che i due non erano assolutamente nuovi alla commissione di furti della stessa indole commessi in diversi esercizi commerciali del vicentino. Ecco che dopo averli accompagnati in caserma, sono stati denunciati in stato di liberta?, per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. Nel frattempo, a loro carico, sono state avanzate anche le proposte di misure di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Thiene per tre anni.