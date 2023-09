Sorpreso a rubare nelle cantine di un condominio: arrestato

Un 28enne vicentino F.A.A., senza fissa dimora con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro la persona e contro il patrimonio è stato arrestato dalla Polizia.

Alle ore 22.30 la Centrale operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un condomino di via Giolitti che stava assistendo, ad opera di due soggetti, ad un furto all’interno del garage della palazzina di fronte a casa propria. All'arrivo sul posto di una pattuglia della Squadra “Volanti” della Questura ha rintracciato uno dei due soggetti, ancora in possesso di parte della refurtiva. Questo, nel tentativo di sottrarsi alla Polizia, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e fermato.

F.A.A., soggetto già noto allo Forze dell’ordine in conseguenza del suo poco invidiabile curriculum criminale, è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Dopo la convalida dell'arresto il 28enne è stato portato in carcere.