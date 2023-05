Rubano un furgone e fanno man bassa di registratori di cassa da "Bissolo Casa": ladri in fuga, refurtiva recuperata

Nella tarda serata di domenica, i carabinieri hanno notato un furgone Fiat Ducato Maxi sospetto aggirarsi a Brendola, in via Delle Fontanine.

Nel momento in cui i militari hannon deciso di avvicinarsi per procedere al controllo, il furgone ha accelerato la marcia tentando la fuga. La pattuglia dei carabinieri lanciatasi all’inseguimento, è riuscita a raggiungere il furgone costringendo l’autista ad arrestare la marcia. Gli occupanti (in tutto sei soggetti) vistisi braccati, hanno abbandonato il mezzo dileguandosi nelle zone circostanti, facendo perdere le proprie tracce. A bordo del mezzo i militari hanno rinvenuto cinque casse automatiche per la raccolta di monete e banconote.

Successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il furgone era oggetto di furto consumato tra il 26 ed il 28 maggio ai danni di un’azienda di Vicenza, mentre le cinque casse automatiche sono risultate anch'esse oggetto di furto perpetrato la notte stessa presso il negozio "Bissolo Casa" di Gambellara.

Il denaro contenuto all'interno delle casse automatiche e? pari ad 8820 euro. Il furgone ed il relativo contenuto sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Le indagini sono in corso per giungere alla identificazione dei responsabili.