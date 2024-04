Folle corsa in auto, il conducente non si ferma all'alt della polizia: fermato dopo un lungo inseguimento

Un folle inseguimento tra le vie della città ha portato alla denuncia di un 29 residente a Thiene. Tutto è iniziato verso le 7.30 di domenica 14 aprile, quando un equipaggio in servizio della “volante” della questura ha intercettato una Mercedes E 200 in via Aldo Moro, a Vicenza, con direzione via Ragazzi del ’99, la cui porta posteriore era aperta e da cui fuoriuscivano le gambe di un passeggero disteso sul retro.

L’autovettura è stata inseguita e raggiunta in via Ragazzi del ’99 ma l’autista, invece di fermarsi all’alt intimato dagli agenti, ha accelerato bruscamente dandosi alla fuga, ignorando le sirene della polizia. La Mercedes ha continuato ad allontanarsi pericolosamente in pieno centro abitato, percorrendo, ad altissima velocità, via Astichello, strada Saviabona verso Cavazzale, Monticello Conte Otto e quindi via Venezia, viale Europa, via Roi, via Ca’ Orto, Strada Nicolosi, via Maglio, imboccando anche una stradina in aperta campagna, e impattando parzialmente sulla recinzione esterna di un’abitazione. Proprio all’uscita della strada di campagna, i fuggitivi hanno trovato ad attenderli un’altra volante della Questura, pronta sbarrare la strada.

L’autista della Mercedes ha tentato di forzare il blocco con il risultato di danneggiare il veicolo della polizia e il muretto di una vicina abitazione rurale. L'auto è stata bloccato e due occupanti, entrambi residenti a Thiene, si sono opposti strenuamente al controllo dei poliziotti, tanto da rendere necessario l’uso della forza per tirarli fuori dall’abitacolo.

Il conducente, un cittadino originario del Marocco del 1995, in regola con il soggiorno, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Invece, l’uomo sdraiato sui sedili posteriori, un cittadino italiano del 1998 (risultato essere il proprietario della Mercedes), ha dichiarato di non essersi accorto di nulla e di non aver visto o sentito l’autovettura della polizia che li seguiva.

I due sono stati perquisiti. Nelle tasche del conducente gli agenti hanno trovato una bustina contenente 1,93 grammi di hashish, mentre nelle tasche dell’italiano è stata trovata una bustina di 0,39 grammi di cocaina.

L’autovettura è stato posta sotto sequestro, e la sostanza stupefacente sequestrata e i due sanzionati per possesso di stupefacente a uso personale. Il conducente è statodenunciato per rifiuto di sottoposi agli accertamenti dell’alcol test, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale - in considerazione della condotta di guida tenuta - e per guida con la patente già revocata.

Le due auto della polizia sono state danneggiate nelle fasi dell’inseguimento e dell’urto finale e poliziotti sono rimasti illesi.