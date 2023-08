Fiamme dal barbecue, un ustionato e 5 famiglie evacquate: "Giorno nero per il nostro Paese"

"Ieri è stato un giorno nero per il nostro Paese", inizia così il lungo post pubblicato sui social dall'Amministrazione comune di Bolzano Vicentino, guidata dal sindaco Lorenzo Cracco, in riferimento a quanto accaduto nella tarda mattinata di Ferragosto, in via Generale Dalla Chiesa, dove un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito dell'incendio divampato in un'abitazione, innescato dalle fiamme di un barbecue.

"Abbiamo assistito tutti col fiato sospeso all’opera straordinaria dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutto il circondario - continua il post - Vogliamo esprimere innanzitutto profonda vicinanza al nostro concittadino ricoverato in gravissime condizioni di salute e ai suoi famigliari, auspicando una pronta guarigione. Vogliamo inoltre manifestare la nostra solidarietà alle 5 famiglie che da ieri non hanno più una casa".

"Infine - concludono - un grandissimo ringraziamento ai Vigili del fuoco di Vicenza, Bassano del Grappa e Thiene che hanno lottato per 8 ore contro il fuoco, ai carabinieri di Sandrigo e Dueville che hanno coordinato le prime indagini, alla Protezione civile Ana Tesina che ha dato supporto al sindaco e messo in sicurezza la zona. Un doveroso e speciale grazie alla Locanda Grego ristorante Hotel per aver generosamente messo a disposizione le camere per le famiglie sfollate e ancora di nuovo grazie alla solidarietà degli abitanti del quartiere che hanno fornito acqua, caffè e cibo, sostenendo così soprattutto il lavoro dei vigili del fuoco".