Evade dai domiciliari, fermato sul treno senza biglietto e mascherina: arrestato 25enne

Era ai domiciliari, perché aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La fuga di un 25enne del Burkina Faso sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso il 2 agosto scorso dal Gip del Tribunale di Vicenza, perché evaso dagli arresti domiciliari nel comune di Cassola è finita a Levico Terme. Nella serata di giovedì 11 agosto, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta alla stazione ferroviaria poiché il capotreno del regionale proveniente da Bassano del Grappa e diretto a Trento aveva segnalato la presenza a bordo di un uomo, di origine straniera, che si rifiutava di indossare la mascherina FFP2, come imposto dalle norme anti-covid e di esibire il biglietto.

Dopo averlo fatto scendere dal convoglio, che ha proseguito la sua corsa verso la destinazione finale, i militari hanno portato l’uomo in caserma, perché non aveva con sé i documenti. Dagli accertamenti è emerso la posizione dell'uomo, che ora si trova in carcere a Trento