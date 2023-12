Massacrò un pensionato, appena uscito dal carcere depreda una “casetta di Natale”: arrestato e riportato a San Pio X

Era uscito dal Carcere di Vicenza proprio ieri, martedì 5 dicembre, con l’obbligo di soggiornare in provincia di Verona, ma dopo poche ore - disattendendo la prescrizione del Giudice, non essendo rientrato nel capoluogo scaligero – è stato colto sul fatto mentre rubava all’interno di una delle casette di Natale da poco installate in Corso Palladio a Vicenza. Si tratta di F.A.A., cittadino italiano del 1995, già arrestato dalla polizia di Stato a Vicenza nel 2020, quando si rese responsabile di una violentissima aggressione a un signore anziano all’interno del parcheggio del Mercato Nuovo (aggressione immortalata in un video di un residente) e da allora era in carcere a Vicenza.

I FATTI

Alle 00.20 circa, l'uomo è stato visto da un addetto alla vigilanza mentre, dopo essersi introdotto furtivamente all’interno della casetta, tagliando con un coltello il telo protettivo, si impossessava di numerosi prodotti alimentari, in particolare, bottiglie di vino, formaggi e salumi. Il vigilante ha immediatamente dato l’allarme alla questura e un equipaggio in servizio è subito intervenuto, trovando l’uomo ancora intento a rubare. Vari prodotti alimentari erano stati messi all’interno di due ampi borsoni. Gli agenti hanno inoltre recuperato e sequestrato anche il coltello utilizzato per danneggiare la struttura. La merce è stata riconsegnata al proprietario, sopraggiunto sul posto poco dopo.

L’uomo è stato quindi bloccato e portato in questura. Accertati i suoi numerosi precedenti di polizia e il fatto che fosse stato appena scarcerato, è scattato l’arresto in flagranza per il reato di furto. Prima di essere arrestato, il malvivente ha inoltre minacciato l’addetto alla vigilanza che lo aveva segnalato alla polizia, avvertendo anche che appena uscito dal carcere sarebbe tornato per “spaccare tutto”.

L’autorità giudiziaria ne ha disposto il trattenimento presso le celle di sicurezza della 1uestura, in attesa del rito direttissimo fissato per stamane. Il valore della merce rubata ammonta a circa 200 euro mentre il danno arrecato alla Casetta di Natale ammonta a circa 150 euro.