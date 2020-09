Anziano pestato in periferia, l'ira di Presidio Vicenza

Un anziano viene colpito da un giovane pestato da un giovane che poi a bordo della sua bicicletta si allontana indisturbato. È questo il contenuto eloquente di un video ripreso a pochi passi dal Mercato nuovo (più precisamente nel parking del mercato ortofrutticolo) e diffuso ieri 14 settembre assieme ad una breve nota da Presidio Vicenza, il raggruppamento nato nel capoluogo berico da una costola di Forza nuova e poi sganciatosi politicamente da Fn. L'episodio sempre secondo la nota sarebbe andato in scena nel pomeriggio del 13 settembre. Per i militanti di Presidio Vicenza, noto come PrV quella aggressione va considerata in tutta la sua gravità. «Questo caso - si legge - assume i connotati di un vero e proprio tentato omicidio nei confronti di una persona anziana, colpita violentemente prima al volto e poi alla testa. Vogliamo precisare - si legge ancora nel comunicato di PrV - che se l'individuo verrà rilasciato come avviene di solito, ci sentiremo legittimati a mettere fine a questa farsa sistematica che ci obbliga ad una giustizia fai da te». E ancora: «Questi delinquenti - prosegue la nota - stanno bene dietro le sbarre, non per una notte. I cittadini non si devono più ridicolizzare e devono sentirsi garantiti dallo Stato e dalla magistratura». Poi un riferimento alla cronaca nazionale: «Questo è un nuovo caso Willy solo che non ci è scappato il morto per puro caso. Questo è un nuovo caso Willy solo che a terra è finito un nostro anziano che non avrà lo spazio mediatico e politico avuto dal povero ragazzo romano».

GUARDA IL FILMATO DIFFUSO DA PRV