Operazione "Villa Tacchi", era ricercato dai carabinieri: fermato su un treno diretto in Svizzera

Insieme ad altri 18 soggetti era accusato di aver fato vita ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti avente come base operativa Vicenza ma con diramazioni in altre regioni d'Italia. L'uomo, un nigeriano, è stato rintracciato nelle scorse ore mentre stava lasciando il territorio italiano.

Localizzato nella stazione ferroviaria di Cantello - Gaggiolo, nel Varesotto, al confine con la Svizzera, è stato individuato e fermato dai militari del comando stazione carabinieri di Malnate su una carrozza del treno S50 diretto in Svizzera.

Fermato è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Varese