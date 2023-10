In casa oltre 90 kg di marijuana, arrestato un 60enne

Nella mattinata 9 ottobre scorso, i militari della stazione carabinieri di Solagna hanno arrestato un sessantenne di Pove del Grappa per detenzione illegale di circa 90 kg di marijuana.

I militari, nell’ambito di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, sono entrati nell’abitazione dell’indagato già conosciuto alle Forze dell'ordine, al fine di verificare l’eventuale possesso da parte dello stesso di sostanze illecite.

All’esito della perquisizione, i carabinieri hanno notato alcuni sacchi di carta con all’interno la marijuana, già essiccata, e sono stati rinvenuti 145 rami di cannabis posti ad essiccare, per un peso totale, al netto dei rami, pari a 17 kg di infiorescenze.

Inoltre, sono satti rinvenuti, in diversi bidoni in plastica, ulteriori 70 kg circa di canapa sativa, quindi verosimilmente legale. Infine, sono state trovate, sempre nelle pertinenze dell’abitazione, 5 piante, dell’altezza di circa 2,5 metri ciascuna, ancora in coltivazione ma pronte per la raccolta.

Valutato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il sessantenne è stato arresto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.