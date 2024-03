Crolla il tetto di una vecchia abitazione

Dalle 9.30, di venerdì 29 marzo, i Vigili del fuoco stanno operando in via Lazzaretto nella frazione di Granelle a Tezze su Brenta, per il crollo del tetto di una vecchia abitazione adibita a ricovero attrezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa e da Vicenza con l’autoscala, hanno eseguito un sopralluogo e a rimosso le parti ancora a rischio crollo.

L’azienda elettrica intervenuta sul posto ha provveduto al distacco della linea. Il personale del Comune ha disposto l’abbattimento del manufatto, che sarà effettuato appena possibile. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono quasi al termine.